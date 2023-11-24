Предвыборная программа президента РК в действии: развитие регионов и инфраструктуры

В настоящее время в Казахстане ведется масштабная работа по модернизации инфраструктуры и развитию регионов. Это касается жилищного строительства, обновления сетей ЖКХ, работы по повышению транспортно-логистического потенциала республики и запуска новых производственных предприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Все эти направления обозначены в предвыборной программе президента РК Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда».

«Государство построит новое жилье, модернизирует жилищно-коммунальную инфраструктуру во всех регионах. Обеспечим качественные рабочие места, равные возможности для развития и самореализации граждан. Всё это сделает регионы сильными, привлекательными для инвестиций и жизни», – говорится в программе.

Наряду с этим в документе указано, что казахстанская экономика нуждается в расширении транспортных коридоров.

«Нарушение привычных глобальных маршрутов поставок усилило транзитные перспективы страны. Мы должны построить новые качественные дороги, склады, портовые мощности, обеспечить отрасль локомотивами, фурами, контейнерами. Государство увеличит грузооборот и пропускную способность транзитных коридоров. Это придаст импульс привлечению крупных инвестиций в экономику страны», – подчеркивается в документе.

Каких результатов удалось достичь в ходе исполнения предвыборной программы главы государства за один год, читайте в обзоре редакции Primeminister.kz.

● Продолжается активная работа по обеспечению более 1 млн семей новым жильем к 2029 году. Так, за 10 месяцев 2023 года построено свыше 13 млн квадратных метров. Это на 14% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ожидается, что за счет различных механизмов государственной поддержки, таких как строительство кредитного и арендного жилья, льготные ипотечные программы «Отбасы банка», субсидирование ипотек коммерческих банков со стороны Казахстанской жилищной компании и так далее, объем ввода жилья ежегодно будет увеличиваться на 200 тысяч квадратных метров.

● В 2023 году выделено 5,4 млрд тенге на строительство объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры в регионах.

● Утвержден Национальный проект «Доступный Интернет». Его ключевая цель – полное обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 Мбит/с.

В рамках проекта значительные средства будут направлены на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе. Так, через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в 3 тысячах сел.

В целом по республике посредством поддержки малых и средних операторов связи высокоскоростной Интернет будет доведен до 400 тысяч домохозяйств.

В рамках нацпроекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным Интернетом республиканских и основных областных автодорог. В частности, планируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит покрыть мобильным Интернетом 17 тысяч км автодорог. На сегодняшний день 8 тысяч км автодорог республики (30%) уже охвачены услугами мобильного Интернета.

● Утверждена Концепция развития транспортно-логистического потенциала РК до 2030 года. В рамках нее предусмотрены меры по модернизации и расширению ключевых трансконтинентальных коридоров и маршрутов из Европы в Центральную Азию, Китай и Юго-Восточную Азию.

В частности, начата реализация ряда крупных железнодорожных проектов, которые значительно увеличат транзитный потенциал Казахстана. Сред них линии Достык – Мойынты, Бахты – Аягоз с выходом на третий международный стык с Китаем, Дарбаза – Мактаарал и обводная вокруг Алматы. Всего в течение трех лет будет построено свыше 1,3 тысячи км железных дорог. Для сравнения, за предыдущие 30 лет построено 2,5 тысячи км железных дорог.

Вместе с тем до 2030 года планируется охватить ремонтом 11 тысяч км ж/д, что также внесет существенный вклад в увеличение пропускной способности и обеспечение безопасности движения поездов.

● Ведется работа по привлечению к развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, объем перевозок грузов по которому за последнее время вырос в 2 раза, ряда европейских транспортно-логистических компаний. Планируется вступление в соответствующую ассоциацию грузооператоров из Германии, Австрии, Венгрии и стран Прибалтики.

Для повышения качества сервиса на маршруте ТМТМ между Казахстаном, Азербайджаном и Грузией подписан договор о создании совместного предприятия на паритетной основе.

В целях грузопотока через территорию Казахстана правительством РК подписаны соглашения с правительством КНР, которые позволят обеспечить благоприятные условия для развития ТМТМ и привлечь дополнительные транзитные и внешнеторговые грузы. Также сторонами достигнута договоренность о создании комплексной логистической сети на территории Казахстана, в том числе посредством инвестирования в строительство контейнерного хаба в порту Актау.

● Ведется работа по расширению пропускной способности казахстанских морских портов, которая на сегодня составляет порядка 21,2 млн тонн грузов в год. Наряду с этим осуществляется строительство многофункционального морского терминала «Саржа». В совокупности к 2030 году мощность портов РК планируется довести до более 30 млн тонн.

● Продолжается строительство новых газоперерабатывающих мощностей для увеличения собственных ресурсов и дальнейшей газификации регионов.

АО «НК «QazaqGaz» ведется строительство ГПЗ мощностью 1 млрд кубических метров в год на месторождении Кашаган. Также на Кашагане и Карачаганаке проектируется строительство новых ГПЗ с общим объемом переработки 6,5 млрд кубических метров газа в год. Эти масштабные проекты придадут импульс развитию экономики страны и обеспечат создание новых рабочих мест.

23 октября текущего года запущен газ по 2-й нитке газопровода «Бейнеу – Жанаозен», что позволило обеспечить стабильным газоснабжением Мангистаускую область. Ранее, 3 августа, был введен лупинг газопровода «Макат – Северный Кавказ», который позволяет покрывать потребности Атырауской области. Работа по газификации продолжается.

● В рамках реализации Дорожной карты по диверсификации коридоров транспортировки нефти с текущего года запущен новый маршрут в направлении Баку – Тбилиси – Джейхан. Ведется работа по расширению нефтепровода «Казахстан – Китай».