Преемственность поколений

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Маргулан Бисекенов

В Астане состоялось первое республиканское заседание Совета аксакалов.

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов, вице-министр культуры и информации Канат Искаков, председатели региональных подразделений Совета аксакалов.

Напомним, в ноябре 2022 года Глава государства поручил наладить деятельность советов аксакалов в регионах при Ассамблее народа Казахстана, систематизировать их работу, а также принять меры по повышению их статуса и влияния.

Как сообщает пресс-служба Минис­терства культуры и информации, в областных центрах советы сформированы при региональных АНК, в районах, сельских округах и аулах – при акиматах соответствующих административно-территориальных единиц. В их состав вошли известные личности, лидеры общественного мнения, представители этнокультурных, ветеранских объединений и других общественных организаций. На различных уровнях сформированы 1 116 советов, в состав которых вошли 7 463 человека.

– Советы аксакалов принимают активное участие в общественной, культурной и политической жизни страны, а также в решении вопросов, негативно влияющих на межэтническую ситуацию и отношения. Советы проводят работу по сохранению, популяризации национальных ценностей и традиций, передают опыт и знания подрастающему поколению, – отметил вице-министр культуры и информации Канат Искаков.

В свою очередь аксакалы рассказали о своей деятельности, особо отметив встречи с молодежью, с населением и представителями госструктур в целях продвижения идей патриотизма, укрепления конструктивных коммуникаций и содействия государственным органам в профилактике и разрешении социальных и бытовых конфликтов. Председатели региональных советов аксакалов высоко оценили прошедшее заседание, подчеркнув необходимость проведения таких мероприятий на постоянной основе для обмена опытом.

#АНК #Совет аксакалов

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