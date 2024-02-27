Прекратить медвежью услугу

Общество
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Асет Калымов

По данным мониторинга, проведенного в Алматинской области, некоторые получатели адресной социальной поддержки имеют добротное жилье и машины, занимаются предпринимательством.

рисунок Николая Веревочкина

Дайте удочку вместо рыбы

На недавнем расширенном заседании Правительства Глава государства отметил необходимость полного пересмотра структуры и механизмов социальной помощи, оказываемой населению, повышения ее эффективности и адресности. По его мнению, это позволит высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан. Приоритетным направлением должно быть обеспечение занятости казахстанцев.

«Государственную социальную поддержку получают около четырех с половиной миллионов человек, или почти каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать. Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах, – привел статистические данные Президент. – Главная задача социально ориентированного государства – это соз­дание равных возможностей для всех граждан, поддержка действительно нуждающихся людей».

Глава государства поручил перестроить систему так, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов получателей, которые часто умышленно занижаются. Кроме того, важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного.

С мнением Президента полностью согласна председатель маслихата города Алатау Алматинской области, известная общественница Роза Абилова. По ее словам, проблема налицо. В частности, очень много людей с хорошим достатком получают АСП. Как считает эксперт, прежде всего нужно провести подворовые обходы, обеспечив взаимодействие представителей органов исполнительной власти и общественников, которые на местах знают положение каждого. Комиссии, созданные в сельских округах, должны тщательно соблюдать рекомендации, предъявляемые для выдачи АСП.

Самое главное – решить вопрос трудо­устройства безработных. Как говорят японцы, лучше дать просящему удочку, чем рыбу, ведь тогда он будет сыт всю жизнь.

– Часто ко мне на прием приходят агрессивно настроенные многодетные женщины, требуют оплатить им счета за коммунальные услуги, купить продукты, – рассказывает Роза Михайловна. – Но некоторые из них не производят впечатления малообеспеченных – хорошо одеты, ухожены. Когда предлагаю им заняться уборкой квартир, помыть окна за деньги, они отказываются наотрез. Сейчас многие наши граждане научились манипулировать социальными сетями. Вызывают к себе жалость, критикуют местную власть, которая им якобы не помогает. Хотя в рамках АСП такие критики зачастую получают даже больше работающих граждан.

В то же время те, кто действительно нуждается в деньгах, ведут себя очень скромно: стесняются что-нибудь попросить, извиняются и благодарят за оказанную помощь. Вот такой перекос происходит сейчас в обществе.

– По большому счету каждый взрослый несет ответственность за свою семью, детей, тем более имеется столько возможностей зарабатывать, – рассуждает депутат. – Сейчас как раз мы проводим ревизию местожительства людей, получающих АСП. Вы бы видели, какие у некоторых из них шикарные дома и машины! Да, государство растит маргиналов, когда бесконечно оказывает помощь тем, кто может самостоятельно зарабатывать. Поэтому я полностью поддерживаю идею Президента о пересмотре системы АСП в пользу действительно нуждающихся. Реформа в этой сфере назрела давно.

Повысить статус человека труда

По словам предпринимателя Динмухамеда Кузиева, сейчас промышленные предприятия практически во всех регионах испытывают жуткий кадровый голод, нехватку рабочих и инженеров. Если так пойдет дальше, опасается бизнесмен, скоро некому будет работать на производстве, а следовательно, наступит экономический спад.

– Проблема дефицита технарей тесно связана с темой иждивенчества, – убежден руководитель завода. – К сожалению, наша молодежь либо вообще не хочет работать, сидя на шее у родителей, то же поколение NEET, либо ищет возможность легкого заработка. Поэтому сейчас популярны вакансии курьеров, таксистов, охранников, а мы не можем найти газосварщиков, бетонщиков, токарей, электриков, инженеров-теплотехников. Конечно, любой труд почетен, но имидж рабочих специальнос­тей сегодня упал ниже некуда.

По мнению производственника, необходимы широкомасштабная пропаганда в СМИ работников промышленных предприятий и аграрного сектора, возрождение сети профессионально-технического обучения, профориентации в школах. Требуется переоценка статуса человека труда, важно прививать подрастающему поколению такие качества, как трудолюбие, ответственность, нацеленность на результат, тяга к знаниям.

О том, на какие хитрости идут некоторые наши граждане, чтобы не работать и получать АСП, прекрасно знает руководитель центра «Бақытты отбасы Алатау» Акмарал Басирова. Она чуть ли не каждый день сталкивается с жизненными историями людей, оформивших фиктивный развод с супругами, переписавших на родственников квартиры и дома.

– Раньше я горло рвала, защищая многодетных мам, поскольку сама являюсь таковой, – говорит активистка. – Но потом поняла, что некоторые женщины рожают каждый год с целью получить пособие, социальное жилье, быстрее выйти на пенсию. Когда предлагаешь им работу, они находят кучу причин, лишь бы не устраиваться. Жаль детей таких горе-мамаш, которые нередко становятся жертвами сексуального, физического и экономического насилия.

Как-то Акмарал Мендыхаировна искала рабочих для сортировки мусора на зарплату 200 тыс. тенге. Работа нетяжелая, можно справиться с утра до обеда. Вакансию предлагали безработным мужчинам, приходившим в школу за бесплатными школьными принадлежностями. Так вот ни один из них не откликнулся на предложение.

– Понимаю, когда помощь выделяют людям с инвалидностью и другим, кто не может себя обеспечить, – продолжает общественница. – Но, по-моему, надо прекращать медвежью услугу с выдачей АСП любителям халявы. Я видела много домов, купленных благотворительными фондами для малоимущих, которые через год превращались в мусорные свалки. Пока эти люди не станут сами улучшать свою жизнь, никто не сможет изменить их судьбу...

На особый контроль и учет

По данным управления координации занятости и социальных программ Алматинской области, с 2021 года число получателей АСП в регионе уменьшилось с 63,5 тыс. до 52 тыс. человек. В текущем году планируется снизить этот показатель до 41,3 тыс. В результате бюджет, выделяемый на эти цели, сокращен более чем на 25%.

В области действует мониторинговая группа по проверке достоверности и объективности назначения социальной помощи. По результатам рейдов, проведенных в Илийском, Енбекшиказахском и Талгарском районах, выявлен ряд нарушений. В некоторых случаях участковые комиссии, возглавляемые акимами сельских округов, выносили заключения о нуждаемости местных жителей в АСП, не обследуя их материально-бытовое положение.

К чему это привело? Как выяснилось, ряд попавших под проверку граждан имеют добротные дома и машины и даже занимаются предпринимательством. В собственности одной из семей – получателей АСП оказались гостиница, а также магазины по продаже продуктов питания, автозапчастей и строительных материалов (!). Другие, получая зарплату в 70 тыс. тенге, платили по кредиту вдвое больше – 150 тыс. тенге.

Как отметила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Айгуль Ахметова, имеются факты сокрытия доходов заявителями. Необходимо регулярно проводить скрининг-исследования, наказывать недобросовестных членов участковых комиссий, назначавших соцпомощь не тем, кому надо.

Участники мониторинговой группы предложили полностью отказаться от начисления АСП, а вместо этого перейти на выдачу пособий детям до 18 лет (по уходу за ребенком, оплату услуг детского сада, поддержку дополнительного обучения в школе, подготовки к ЕНТ).

Главой области дано поручение акимам районов взять под особый контроль вопрос снижения социального иждивенчества. Карьерные центры принимают меры по трудоустройству и профессиональному обучению получателей АСП, направлению их на общественные работы. Кроме того, оказывается помощь малоимущим в получении льготных грантов на открытие бизнеса, микрокредитов по проекту «Ауыл аманаты».

#Алматинская область #господдержка #семьи #АСП #социальное обеспечение

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