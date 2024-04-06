Премьер и его замы работают на местах со сложной паводковой ситуацией

Паводки
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Ранее Олжас Бектенов проверил работы в Актюбинской области по ликвидации последствий паводков, а также готовность Восточно-Казахстанской области к возможному наводнению, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Для стабилизации паводковой ситуации премьер РК и вице-премьеры работают в регионах со сложной паводковой ситуацией.

Руководитель республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода Олжас Бектенов находится в Костанайской области.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр направляется в Северо-Казахстанскую область.

Заместители премьер-министра Серик Жумангарин отправляется в Актюбинскую, Нурлан Байбазаров – в Западно-Казахстанскую область.

В ночь с 5 на 6 апреля заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев вылетел в Атыраускую область.

Ранее Олжас Бектенов проверил работы в Актюбинской области по ликвидации последствий паводков, а также готовность Восточно-Казахстанской области к возможным паводкам.

#казахстан #паводок #Правительство #Олжас Бектенов

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