Олжас Бектенов обсудил с аграриями Костанайской области развитие АПК

Правительство
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В рамках рабочей поездки в Костанайскую область Премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход весенне-полевых работ и обсудил с представителями сельхозформирований региона актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz на пресс-службу Кабмина 

Фото: пресс-служба правительства

На примере ТОО «Село Восточное» Премьер-министру доложили об эффективности мер господдержки отрасли. На текущую посевную кампанию аграрии полностью обеспечены семенами, дизельным топливом и минеральными удобрениями. Директор ТОО «Село Восточное» Иван Попович сообщил, что в текущем году общий яровой сев составляет 54 тыс. га. Из них пшеница будет высажена на площади 47 тыс. га, ячмень — 5,3 тыс. га. Выращиваемое зерно хозяйство реализует для покрытия потребностей внутреннего рынка.

В свою очередь заместитель акима Костанайской области Арман Абенов доложил о темпах весенне-полевых работ в регионе. Крупнейший зерносеющий регион страны в этом году даст урожай с площади 5,1 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых планируется высадить на 4,2 млн га. В рамках диверсификации увеличивается доля масличных, социально значимых и кормовых культур. В текущем году фермерами планируется в 1,3 раза увеличить объемы вносимых минеральных удобрений — до 337,6 тыс. тонн. По программам льготного кредитования через финансовые институты сельхозформированиям выделено 91,5 млрд тенге, что в 1,2 раза больше уровня прошлого года.

🔘Кроме того, в 2025 году в регионе планируется ввести в эксплуатацию 36 инвестпроектов в сфере АПК на 52,5 млрд тенге, что позволит создать свыше 600 новых рабочих мест. При этом до 2027 года предусмотрено создание 93 проектов и 4,4 тыс. рабочих мест.

На полях Премьер-министр встретился с крупными сельхозтоваропроизводителями Костанайской области. Обсуждены актуальные вопросы развития сельского хозяйства, в том числе с учетом поставленных Президентом на IV национальном Курултае задач по увеличению валового выпуска продукции, повышению производительности труда и наращиванию объемов глубокой переработки зерна. Внимание уделено развитию не только растениеводства, но и животноводства как отрасли, обеспечивающей круглогодичную занятость на селе. В ходе встречи выступили руководители ТОО «Алтынсарино» Борис Князев, «AB agro» Нурканат Тажнияз, ТОО «Сыма-К» Манат Карбозов и др. Подняты вопросы субсидирования аграриев для пополнения оборотных средств, льготного финансирования инвестпроектов в сфере животноводства, подготовки квалифицированных специалистов для отрасли, а также активного участия бизнеса в развитии сельских населенных пунктов.



В частности, директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев обозначил важность программы льготного кредитования, которой ежегодно пользуются многие предприятия. Так, основная часть техники фермерского хозяйства - 326 тракторов, 56 посевных комплексов и 87 высокопроизводительных уборочных комбайнов - приобретена с помощью государственных программ поддержки.

«Мы очень хорошо восприняли решение, что на поддержку сельского хозяйства хотят выделить 700 млрд тенге и довести эту цифру до 1 трлн. Это очень хорошо. Ощущаем поддержку в разных отраслях – в строительстве, по ГСМ, налогам. Понимаем, что на заботу государства нужно отвечать увеличением производства продукции. Также надо заботиться о людях, соцкультбыте, на это тоже обращаем внимание. К примеру, наше хозяйство строит 10 благоустроенных домов. В прошлом году затратили около 1 млрд тенге на газификацию, асфальтирование, строительство домов и благоустройство. Когда помогает государство, еще и сам вкладываешься, получается хороший результат. Вдвоем любой груз всегда легче нести», — отметил директор ТОО «Алтынсарино» Борис Князев.

Директор ТОО «AB agro» Нурканат Тажнияз поделился планами по созданию овцеводческой фермы на 12 тыс. голов. Поднят вопрос участия в реализуемой в регионе программе масштабирования опыта Северо-Казахстанской области по финансированию инвестиционных проектов в АПК.

Директор ТОО «Сыма-К» Манат Карбозов в свою очередь сообщил, что в рамках мер государственной поддержки хозяйство за три года вдвое увеличило поголовье скота — до 1,5 тыс. голов КРС.

 В ходе беседы с фермерами Олжас Бектенов подчеркнул, что Правительство ведет последовательную работу по поддержке агропромышленного комплекса.

«Вы знаете, что по поручению Президента в последние годы мы уделяем большое внимание сфере сельского хозяйства. Начиная с прошлого года мы вкладываем внушительные средства. Если сравнивать, то до 2022 года финансирование не превышало 70 млрд тенге. В этом году мы вкладываем 700 млрд тенге. В 10 раз увеличена господдержка. Хотя если смотреть на цифры, валовая внутренняя продукция сельского хозяйства занимает порядка 4%. Не так много, но это вопрос национальной безопасности. Мы должны сами себя обеспечивать по основным видам продовольствия. В следующем году будем еще увеличивать объемы поддержки», — подчеркнул Олжас Бектенов.

 Кроме того, отмечена важность развития сельских территорий и социальной ответственности бизнеса. Сельхозтоваропроизводители, получающие господдержку, в свою очередь должны вносить свой вклад в развитие и создавать все необходимые условия для повышения качества жизни на селе.

#Правительство #премьер

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