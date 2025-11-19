Премьер-министр дал ряд поручений госорганам.

«Министерствам национальной экономики, сельского хозяйства и торговли необходимо усилить работу по контролю и снижению уровня инфляции, а также минимизации влияния внешних факторов на рост цен. Необходимо обеспечить соблюдение предельного вклада тарифов на коммунальные услуги.

С учетом моратория на повышение цен на горюче-смазочные материалы усиливается диспаритет цен с соседними государствами. Проще говоря, наш бензин и дизель намного дешевле, чем у соседей. Поэтому министерствам энергетики, торговли, финансов, внутренних дел, Агентству по финансовому мониторингу и Пограничной службе необходимо обеспечить жесткий контроль за балансом топлива и перетоками нефтепродуктов», — подчеркнул Олжас Бектенов.