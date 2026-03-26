В рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан» Премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в мероприятиях по очистке и благоустройству родника «Ақ-Ата» в селе Акбулак Сайрамского района Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра

Совместно с местными жителями и активистами проведены работы по очистке истока, благоустройству прилегающей территории, высадке саженцев деревьев. Общая площадь территории родника составляет 3,5 га, исторический период источника датируется XVII–XVIII веками. Заместитель акима Туркестанской области Нурбол Турашбеков доложил, что в целом по региону в ближайшее время планируется расчистить порядка 1,5 тыс. родников.

В целом масштабная экологическая акция «Мөлдір бұлақ» стартовала 23 марта. На первом этапе работы по очистке и благоустройству охватят 29 родников в шести регионах страны – Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Алматинской областях, области Жетісу и Шымкенте. Второй этап запланирован на апрель и пройдет в остальных регионах.

Проводится каптаж, очистка и благоустройство родников, очистка прилегающих территорий, вывоз мусора, а также мероприятия по повышению экологической культуры и водной грамотности населения. На сегодня в экологических мероприятиях задействовано свыше 3,8 тыс. человек. Особое внимание уделяется участию молодежи, что способствует формированию экологической культуры, бережного отношения к водным ресурсам и вовлечению подрастающего поколения в природоохранную деятельность.

По данным Министерства водных ресурсов и ирригации РК, работа по сохранению и рациональному использованию водных ресурсов ведется на системной основе. Родники рассматриваются как дополнительный источник водообеспечения в условиях дефицита водных ресурсов. Национальная гидрогеологическая служба «Казгидрогеология» проводит инвентаризацию родников: по предварительным данным определены 711 потенциальных родников, также по архивным материалам сформирована карта 2772 родников. В целом, реализация экологических инициатив направлена на сохранение природных источников воды, повышение экологической культуры населения и бережное отношение к водным ресурсам.