Чисто там, где не сорят

Таза Казахстан
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В регионе усилены меры по борьбе с загрязнением общественных мест и нарушением правил благоустройства территорий.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

По данным областной полиции, за последние два года в сфере защиты окружающей среды зарегистрировано свыше 50 тыс. фактов правонарушений. Общая сумма штрафов, выписанных нарушителям, превысила 169 млн тенге.

Как сообщил заместитель начальника управления общественной безопасности ДП Алматинской области Рахым Толокулов, данная работа проводится в рамках инициированного Главой государства общенационального проекта «Таза Қазақстан».

Для усиления контроля созданы 30 мобильных групп, в состав которых вошли не только полицейские и представители акиматов, но и волонтеры, общественные активисты, работники бюджетных учреждений, предприниматели. С начала текущего года проведено 350 рейдов.

– Хороший эффект дает еже­днев­ный мониторинг социальных сетей, благодаря которому были обнаружены 82 стихийные свалки, – отметил Рахым Толокулов. – Из них ликвидированы 65. На территории области установлено свыше девяти тысяч видеокамер, также позволяющих выявлять факты незаконного выброса и складирования мусора. Материа­лы направляются в департамент экологии для принятия мер.

По данным акимата области, нынче на санитарную очистку загрязненных зон из местного бюджета выделено 1,5 млрд тенге.

С начала года в субботниках приняло участие более 300 тыс. человек, на санитарные полигоны вывезено свыше 7 тыс. тонн мусора. Отдельное внимание уделяется озеленению населенных пунктов: высажено более 100 тыс. деревьев, разбито 20 экопарков.

По словам руководителя областного управления внутренней политики Толегена Кенжебекова, вопрос соблюдения чистоты в городах и селах перешел из плоскости ответственности коммунальных служб в сферу заботы каждого гражданина.

– Как известно, программа «Таза Қазақстан» направлена на формирование экологической культуры в обществе, – подчерк­нул Толеген Кенжебеков. – Главная задача – превратить чистоту в повседневный образ жизни. Необходимо, чтобы каждый казахстанец признал личную ответственность за поддержание порядка в собственном дворе. Эта идея уже становится ориентиром для молодежи и волонтеров.

Немаловажное значение имеет развитие системы переработки промышленных и бытовых отходов. С этой целью разработана комплексная программа, предус­матривающая не только установку современных мусорных контейнеров, но и строительство мусоросортировочных предприятий, новых полигонов ТБО.

В настоящее время в регионе функционирует ряд компаний, утилизирующих пластик, макулатуру, стекло. Суммарно они принимают более 180 тыс. тонн отходов в год. Но это лишь 20% объема мусора, ежегодно образую­щегося на территории области (до 960 тыс. тонн).

В ближайшие годы планируется реализация восьми крупных инвестиционных проектов на общую сумму 148,8 млрд тенге. Уже ведется строительство биоэлектростанции, заводов по переработке автомобильных шин, пищевых отходов.

По оценкам экспертов, новые объекты помогут не только сократить число стихийных свалок, уменьшить загрязнение окружаю­щей среды, но и дадут возможность повторного использования содержащегося в мусоре сырья.

#полиция #акция #экология #деревья

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