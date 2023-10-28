Премьер провел заседание комиссии по аварии на шахте имени Костенко

Правительство
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Глава правительства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров и заверил об оказании всей необходимой помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе заседания была представлена подробная информация о текущей ситуации на шахте, ходе спасательных работ и иных принимаемых мерах.

Премьер-министр подчеркнул, что ситуация с обеспечением промышленной безопасности на предприятии по-прежнему остается критической.

По итогам заседания Алихан Смаилов поручил акимату Карагандинской области совместно с МЧС и другими госорганами принять необходимые меры по ликвидации аварии.

Он также подчеркнул важность всестороннего выяснения причин происшествия и установления виновных лиц.

Кроме того, Минтруда совместно с акиматом и АО «АрселорМиттал Темиртау» поручено оказать помощь семьям пострадавших и погибших шахтеров, а министерству промышленности и строительства – принять меры по завершению процедур передачи предприятия в пользу Республики Казахстан.

Наряду с этим, по поручению главы государства решением комиссии исполняющим обязанности гендиректора АО «АрселорМиттал Темиртау» определен Вадим Басин.

В. Басин с октября 2022 года работает в должности первого заместителя акима Карагандинской области. Трудовой путь начинал электромонтером на металлургическом комбинате. Член Национального курултая, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері».

#Смаилов #выплаты #МЧС #комиссия #шахта

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