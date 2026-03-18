Премьер провел заседание Совета директоров холдинга «Байтерек»

Правительство
109

Объем поддержки экономики в 2025 году вырос вдвое

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Национальный инвестиционный холдинг «Байтерек», в ходе которого рассмотрены итоги исполнения Инвестиционной политики за 2025 год, а также вопросы дальнейшего финансирования приоритетных направлений экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Открывая заседание, Премьер-министр поздравил членов Совета директоров и приглашенных с принятием новой Конституции РК и отметил историческую значимость этого события.

«Казахстан вступает в новый этап своего политического, социально-экономического и общественного развития. Всем нам предстоит большая работа по внедрению в жизнь тех принципов, норм и постулатов, которые заложены в Основном законе страны», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По данным председателя правления НИХ «Байтерек» Рустама Карагойшина, в 2025 году объем финансирования несырьевых отраслей экономики через дочерние организации составил 8 трлн тенге, что на 96% выше уровня предыдущего года. Поддержка на сумму 7,1 трлн тенге была направлена порядка 75 тыс. компаний и организаций. Объем экспорта предприятий, получивших содействие Холдинга, достиг 1,9 трлн тенге, что вдвое превышает показатель 2024 года.

Внимание уделено поддержке агропромышленного комплекса. В 2025 году финансирование АПК составило 1,4 трлн тенге, увеличившись на 31% по сравнению с предыдущим годом. При содействии Холдинга приобретено свыше 11,5 тыс. ед. сельскохозяйственной техники. В результате деятельности Холдинга создано более 10 тыс. новых рабочих мест.

В рамках исполнения поручения Главы государства, данного на совещании в Акмолинской области по вопросам уборочной кампании, продолжается работа по раннему финансированию посевной кампании 2026 года. Советом директоров одобрен выпуск облигаций на сумму до 300 млрд тенге на весенне-полевые и уборочные работы через Аграрную кредитную корпорацию.

Также одобрено финансирование лизинга сельскохозяйственной техники отечественного производства на сумму до 150 млрд тенге через КазАгроФинанс и ипотечного кредитования на сумму до 100 млрд тенге через Отбасы банк для социально уязвимых слоев населения и очередников.

В 2026 году холдинг «Байтерек» планирует направить на поддержку отраслей экономики до 8 трлн тенге. Среди приоритетных направлений – финансирование промышленности и инфраструктуры, поддержка агросектора, развитие экспорта и обеспечение населения доступным жильем.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность дальнейшего наращивания поддержки реального сектора экономики, развития несырьевых направлений и обеспечения максимальной отдачи от инструментов Холдинга. По итогам заседания также утверждены консолидированный отчет по рискам за IV квартал 2025 года, результаты исполнения Плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления и результаты оценки деятельности Совета директоров за 2025 год.

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]