Олжас Бектенов сообщил о проекте трехлетнего бюджета с планом по снижению дефицита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр Олжас Бектенов на совместно заседании палат Парламента сообщил о проводимой работе по исполнению поручений Главы государства в части решения проблемы дефицита бюджета. Правительство готовит проект трехлетнего бюджета с поэтапным снижением объема дефицита с текущих 2,7% к ВВП до 2,5% в 2026 году, 1,8% в 2027 году и 1,4% в 2028 году.

“Глава государства поставил перед нами задачу - средства Национального фонда должны быть использованы не для покрытия дефицита бюджета, а исключительно для крупных инфраструктурных проектов республиканского значения. Мы неукоснительно исполним это поручение”, - подчеркнул Олжас Бектенов.

Отмечается, что реализуемые реформы в целом повлияют на укрепление доходной части бюджета и улучшение качества его планирования, достижение поставленной Главой государства стратегической цели по обеспечению экономического роста.

Как сообщил министр финансов Мади Такиев на совместном заседании палат Парламента, по результатам года сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 372 млрд тенге. Это на 24% меньше по сравнению с 2023 годом. Снижение показателя стало возможным благодаря усилению контроля и мониторинга исполнения бюджетных программ.