Премьер-министр Олжас Бектенов прокомментировал ситуацию в газовой отрасли страны в ходе брифинга в Правительстве, сообщает Kazpravda.kz

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Правительство ведет системную работу по газификации и стимулированию инвестиций в газовую отрасль, подчеркнул он.

В рамках исполнения поручения Президента по обеспечению полной газификации страны прорабатываются различные варианты, в том числе за счет собственных ресурсов газа, а также импорта газа из сопредельных государств.

В целях газификации Акмолинской и Северо-Казахстанской областей планируется продолжение строительства второго, третьего и четвертого этапов магистрального газопровода «Сарыарка». Для реализации этого проекта планируется строительство второй нитки «Бейнеу – Бозой – Шымкент» мощностью 15 млрд м3/год.

Уже начаты строительно-монтажные работы по первому этапу, предусматривающему строительство линейной части газопровода мощностью до 10 млрд м3/год и протяженностью 1 450 км с тремя новыми компрессорными станциями. Завершение запланировано на 2026 год.

Дополнительно ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по импорту газа из соседних стран для северных и восточных регионов.

Олжас Бектенов подчеркнул, что дальнейшее развитие газовой отрасли невозможно без формирования сбалансированной и экономически обоснованной тарифной политики.