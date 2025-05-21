Олжас Бектенов обсудил с генеральным директором «Татнефти» Наилем Магановым реализацию совместных проектов в нефтегазовом секторе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым. Обсуждены планы по развитию сотрудничества в нефтегазохимической отрасли, включая ход реализации крупного инвестиционного проекта по производству бутадиена и синтетического каучука в Атырауской области.

Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов проинформировал о текущем статусе проекта. На сегодня ведется активная работа с подрядчиком — китайской инжиниринговой компанией China Tianchen Engineering Corporation. Планируется выпуск 60 тыс. тонн дивинилстирольного синтетического каучука (ДССК) для использования в резинотехнической промышленности и производстве шин, 40 тыс. тонн стирол-бутадиен-стирольного каучука (СБС), необходимого для дорожных покрытий и пластиков, и 40 тыс. тонн метил-трет-бутилового эфира в качестве высокооктанового бензина ежегодно. Запуск инвестиционной фазы ожидается 1 июля.



В ходе встречи также обсуждены геологоразведочные работы на участке «Каратон Подсолевой», реализация которых ведется совместно с АО «НК «КазМунайГаз». В настоящее время идет бурение глубокой разведочной скважины на 5,5 тыс. метров.

Внимание также уделено проекту производства терефталевой кислоты (ТФК) и полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Премьер-министр подчеркнул, что Правительство РК открыто к конструктивному диалогу в реализации совместных планов и поиску решений для взаимовыгодного сотрудничества. Отмечена заинтересованность Казахстана во внедрении технологий и экспертизы «Татнефти» в отечественную промышленность.