Премьеру доложили о работе правительственной комиссии на месте авиакатастрофы

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при правительстве РК вне повестки заслушал отчет заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые исследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме.

По линии санавиации из Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты из Национального центра экстренной медицины и ведущих республиканских центров. Помимо казахстанских специалистов также прибыл спецборт МЧС РФ и бригада санавиации Республики Азербайджан.

Прибывают родственники пострадавших и погибших, им оказывается необходимое содействие акиматом области по трансферту, размещению и питанию. Работают бригады психологов.

В свою очередь, Министерство транспорта работает совместно с Правительством Азербайджанской Республики. Ожидается прибытие авиационных властей Бразилии и компании Embraer. В Тупкараганском районе действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева пострадавшим в полном объеме предоставляется медицинская помощь, родным и близким погибших оказываются необходимые меры поддержки. Функционируют телефоны горячей линии, поступило свыше тысячи звонков.

«В первую очередь выражаю соболезнование родным и близким погибших. Правительством Казахстана и уполномоченными органами оказывается вся необходимая поддержка пострадавшим и родственникам погибших», — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, руководитель правительства дал ряд поручений по усилению авиационной безопасности.