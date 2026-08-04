Полицейских наградили за задержание разбойника с ножом в Уральске

Фото: пресс-служба МВД РК

В Уральске полицейские получили ведомственные награды за проявленный профессионализм и мужество при задержании подозреваемого в разбойном нападении, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД, начальник департамента полиции ЗКО Арман Оразалиев вручил нагрудные знаки "Қазақстан полициясына 30 жыл" сотрудникам управления полиции Уральска — капитану полиции Еркебулану Жумакашеву и старшине полиции Берику Лукпанову.

В ходе церемонии вручения глава областного департамента особо отметил бдительность и оперативность полицейских, а также выразил им благодарность за добросовестную службу и вклад в обеспечение общественной безопасности.

Инцидент произошел 31 июля в одном из магазинов Уральска. Мужчина в маске, угрожая продавцу ножом, похитил деньги из кассы и скрылся с места преступления. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили местонахождение и задержали подозреваемого. В результате происшествия никто не пострадал.