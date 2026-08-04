Генпрокуратура опровергла информацию о нарушениях в деятельности партии «Әділет»

В отдельных масс-медиа сегодня опубликован пресс-релиз Генеральной прокуратуры о результатах проверки и выявленных нарушениях в деятельности политической партии «Әділет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Данная информация является заведомо ложной, подобного рода сообщения Генпрокуратура не размещала, проверку не проводила, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство



По факту распространения заведомо ложной информации начато досудебное расследование по п.3 ч.2 ст.274 Уголовного кодекса Республики Казахстан.

«Обращаем внимание, что в силу законов «О масс-медиа» и «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе» журналисты, пользователи онлайн-платформ обязаны проверять достоверность информации и не распространять её, если она ложная и противоправная», - говорится в сообщении главного надзорного органа страны.

В этой связи, Генеральная прокуратура призывает соблюдать законодательство, не распространять ложную и противоправную информацию, доверять только официальным сообщениям ГП, размещаемой на ведомственном интернет-ресурсе.