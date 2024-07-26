Премия «Волонтер года-2024» будет присуждена по 15 номинациям

Общество
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Юлия Магер
редактор отдела политики

Министерство культуры и информации РК объявило о начале проведения конкурса на соискание международной премии «Волонтер года». Прием документов осущест­вляется с 25 июля по 5 сентября 2024 года на сайте Qazvolunteer.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Конкурс направлен на поощрение и стимулирование отечественных и международных волонтеров и групп волонтеров, волонтерских организаций, внесших значительный вклад в развитие и поддержку добровольческого движения, а также в решение социальных вопросов и общественно полезных задач.

Премия призвана выявить и отметить самых активных представителей волонтерского сообщества. В текущем году она будет присуж­даться по 15 номинациям. Будут награждены лучшая волонтерская организация, лидер корпоративного волонтерства, лидеры Целей устойчивого развития, лучший социальный помощник. Премия также предусмотрена за активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в поиске пропавших без вести людей, в оказании помощи жертвам правонарушений, в развитии здравоохранения, в пропаганде здорового образа жизни. Кроме того, волонтеры будут отмечены за вклад в популяризацию знаний, в сохранение и защиту окружающей среды, укрепление мира, дружбы и сог­ласия, в сохранение и развитие историко-культурного наследия, в решение вопросов зоозащиты, в решение социальных задач.

С правилами присуждения меж­дународной премии «Волонтер года» и перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте Qazvolunteer.kz или www.adilet.kz (приказы министра информации и общественного развития РК от 12 октября 2020 года № 339 и 2 ноября 2022 года № 481).

#конкурс #премия #волонтер #Волонтер года

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