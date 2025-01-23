Преследовавшего экс-супругу мужчину осудили в Астане

Происшествия
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Семь лет он досаждал своей экс-супруге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Генпрокуратуре напомнили о том, какое наказание грозит семейным дебоширам.
 
C 15 июня 2024 года ужесточена ответственность за совершение ряда правонарушений в семейно-бытовой сфере. Теперь за истязание предусмотрено реальное лишение свободы, а умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои влекут уголовную ответственность.

По таким делам за прошлый год вынесены приговора в отношении 85-ти семейных дебоширов.

К примеру, мужчина осужден к 1 году лишения свободы за то, что на протяжении 7-ми лет истязал бывшую супругу, причиняя ей физические и психические страдания.

В другом случае, правонарушитель, игнорируя отказ и защитное предписание, свыше 5-ти лет преследовал знакомую девушку. Прокурором представлены доказательства того, что он систематически приезжал домой и устраивал скандалы, угрожая ее семье, наносил ей побои. За совершенные деяния правонарушитель приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы.

Прокуратура города Астаны предупреждает об уголовной ответственности за рукоприкладство и домашнее насилие.

#Генпрокуратура #наказание #дебошир

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