Преследовавшего экс-супругу мужчину осудили в Астане

Семь лет он досаждал своей экс-супруге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
В Генпрокуратуре напомнили о том, какое наказание грозит семейным дебоширам.
C 15 июня 2024 года ужесточена ответственность за совершение ряда правонарушений в семейно-бытовой сфере. Теперь за истязание предусмотрено реальное лишение свободы, а умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои влекут уголовную ответственность.
По таким делам за прошлый год вынесены приговора в отношении 85-ти семейных дебоширов.
К примеру, мужчина осужден к 1 году лишения свободы за то, что на протяжении 7-ми лет истязал бывшую супругу, причиняя ей физические и психические страдания.
В другом случае, правонарушитель, игнорируя отказ и защитное предписание, свыше 5-ти лет преследовал знакомую девушку. Прокурором представлены доказательства того, что он систематически приезжал домой и устраивал скандалы, угрожая ее семье, наносил ей побои. За совершенные деяния правонарушитель приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы.
Прокуратура города Астаны предупреждает об уголовной ответственности за рукоприкладство и домашнее насилие.