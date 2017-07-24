Пресс избыточных проверок

О «креативе», на который идут контролирующие органы при плановых и внеплановых проверках, сказано немало. Именно поэтому государство ввело обязательную регистрацию всех визитов и ограничило их число. Тем не менее, как убедились сотрудники надзорного органа Восточного Казахстана, даже в этом случае инспектора умуд­ряются найти лазейки. Например, анализ плана проверок, составленный региональным управлением Госинспекции труда, показал, что ведомство наметило визиты на 47 предприятий, в том числе 16, относящихся к малому бизнесу, 8 – средних и 23 – крупных.

– По закону проверка может быть проведена, если на производстве трудятся более 250 сотрудников и оно относится к горнодобывающей, обрабатывающей, энергетической промышленности, водоснабжению, сельскому, лесному или рыбному хозяйству, – пояснили в пресс-службе областной прокуратуры Восточного Казахстана. – Предприятия малого и среднего бизнеса были включены в план проверок неправомерно, так как численность персонала там меньше. Незаконным оказалось внесение также ряда крупных предприятий, так как они не имеют отношения к указанным отраслям.

По выявленным фактам надзорный орган внес представление об устранении нарушений. Права бизнеса оказались защищены.