​Презент гостям

После прохождения кабинки паспортного контроля лица подуставших от перелета гостей Игр озаряются улыбками: казахстанские пограничники дарят им в подарок большое красное яблоко. И конечно, презент вручается с гостеприимной улыбкой.

– «Велике спасиби», «Thank you!», «Merci bien!» – на всех языках мира благодарят в ответ стражей рубежей нашей страны.

– Для нас большая честь – первыми встречать долгожданных гостей, прибывающих на Универсиаду, – отметил командир в/;ч 2010 подполковник Айбол Жаксалыков. – Такая встреча на казахстанской земле – знак того, что гостям здесь рады, и их здесь ждут.

Как информирует пресс-служба ПС КНБ РК, руководством ведомства приняты все меры по увеличению численности специалистов пограничного контроля. Смены организовывают паспортный контроль и регистрацию пассажиров одного авиарейса в течение 20 мин. Причем в одном рейсе воздушного судна может быть от 250 до 400 граждан.