Президент Азербайджана отметил роль Токаева в развитии двусторонних отношений

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил значимую роль личного взаимодействия с Касым-Жомартом Токаевым в укреплении сотрудничества между двумя странами. Об этом он заявил на IV Шушинском глобальном медиафоруме, сообщает Kazpravda.kz

Ильхам Алиев поблагодарил Казахстан за вклад в восстановление Карабаха и подчеркнул, что тесное взаимодействие лидеров двух стран способствует реализации совместных транспортных, энергетических и цифровых проектов.

В их числе — развитие Среднего коридора, строительство энергетического и оптоволоконного кабелей по дну Каспийского моря, а также транспортировка казахстанской нефти через территорию Азербайджана.