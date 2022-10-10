Президент дал поручения главе Счетного комитета

Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

В ходе встречи президент заслушал отчет о работе Счетного комитета за 9 месяцев текущего года. Всего за отчетный период проведено 17 аудиторских мероприятий на 99 объектах с охватом порядка 3,4 трлн тенге бюджетных средств.

Наталья Годунова также проинформировала Касым-Жомарта Токаева об основных результатах оценки проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы, в рамках которой охвачено 3,5 трлн тенге бюджета развития.

Наряду с этим главе государства представлены предварительные итоги аудита эффективности налоговых льгот.

По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию системы государственного аудита.