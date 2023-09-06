Президент дал поручения министру водных ресурсов и ирригации

Глава государства принял министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность налаживания взаимодействия со странами Центральной Азии по вопросам управления водными ресурсами.

Перед министерством были поставлены задачи по полномасштабной модернизации водохозяйственной инфраструктуры, цифровизации водоучета и распределения воды.

Глава государства подчеркнул необходимость своевременного принятия нового Водного кодекса для решения проблем нерационального потребления водных ресурсов и высокого износа гидротехнических сооружений.

Президент поручил министру завершить работу по воссозданию Национальной гидрогеологической службы, а также трансформации подведомственных организаций.