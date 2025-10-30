В ходе выступления перед студентами Александр Стубб представил свое видение глобальных процессов, опираясь на идеи из собственной книги «Треугольник власти». В центре его размышлений – изменение баланса сил во внешней политике, трансформация мировой системы, а также возрастание роли средних держав в условиях мультиполярного мира.

фото пресс-службы MNU

Президент Финляндии подчеркнул, что внешняя политика любого государства строится на трех фундаментальных принципах – ценностях, интересах и власти. При этом, по его словам, малые и средние державы, такие как Казахстан или Финляндия, обладают ограниченными ресурсами власти, однако именно это обстоя­тельство делает особенно важным умение максимизировать влияние через дипломатические инструменты, партнерство и участие в многосторонних инициативах.

– Ценности и интересы зачастую предопределены геополитическим положением, ресурсами и союзами. Но даже в условиях ограниченной власти мы можем играть значимую роль, если будем действовать стратегически, – отметил Александр Стубб.

Президент провел исторический экскурс, напомнив о распаде Советского Союза, переходе от биполярного мира к мультиполярности: прежний порядок больше не работает, а новые центры силы – Китай, Индия, страны Южной Америки – формируют альтернативные модели взаимодействия.

– Мы живем в эпоху, когда международные отношения перестали быть линейными. Мир стал сложным, многослойным, и в этой системе средние державы получают возможность заявить о себе, – подчеркнул он.

Президент Финляндии обозначил ключевую дилемму современности: либо мир пойдет по пути транзакционного взаимодействия, где интересы превалируют над ценностями, либо выберет модель многостороннего сотрудничества, основанного на доверии и общих принципах. Он выразил надежду, что именно второй путь станет приоритетным для государств, стремящихся к устойчивому развитию и мирному сосуществованию.

Продолжая выступление перед студентами, Александр Стубб обозначил три возможные траектории развития мировой системы: соревнование, конфликт и сотрудничество. Соревнование – это борьба за лидерство в технологиях, военной мощи и ресурсах. Оно может стимулировать прогресс, но при нарушении правил легко перерастает в конфликты. Конфликт выражается в эскалации локальных противостояний до глобального масштаба. Сотрудничество же – это многосторонние и двусторонние инициативы, направленные на укрепление доверия и совместное развитие. Однако для устойчивого мира необходимо вовлечение большего числа игроков и соблюдение баланса интересов.

– Мы должны стремиться к сотрудничеству, но оно не может быть ограничено двумя странами. Только многосторонние усилия способны обеспечить стабильность, – подчеркнул Президент, упомянув успешные двусторонние проекты между Финляндией и Казахстаном.

В завершение Президент Финляндии вновь обратился к фундаментальным принципам внешней политики – ценностям, интересам и власти. Он подчеркнул, что именно такие принципы, как свобода, суверенитет, права человека, должны стать основой международного взаимодействия.

– Нам предстоит найти способ, как согласовать универсальные ценности с разными интересами, чтобы сильные державы не диктовали правила игры. Это задача на ближайшие годы, – заключил он.