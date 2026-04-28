Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Аравии на внеочередном совещании

Политика,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Мероприятие состоится в Джидде, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Лидеры стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) соберутся в городе Джидда в Саудовской Аравии на внеочередное консультативное совещание, посвященное обсуждению ситуации в регионе.

Отмечается, что наследный принц шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах вылетел в Джидду, где будет представлять делегацию от имени эмира Кувейта.

Согласно сообщениям СМИ стран Персидского залива, встреча проходит на фоне международных усилий по прекращению войны между США/Израилем и Ираном, а также параллельно с переговорными инициативами между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Пакистана.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться такие вопросы, как влияние текущей ситуации в регионе на безопасность и экономику, усилия по снижению напряженности, посредническая роль Пакистана в переговорах между США и Ираном, возможное закрытие Ормузского пролива, а также тема безопасности морского судоходства.

Кроме того, участники встречи обсудят меры реагирования на атаки, которым подверглись страны Персидского залива в ходе конфликта.

В состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Оман.

 

Популярное

Все
На кортах планеты
ИИ, один сплошной ИИ?
Дневник Азиады
Забег, где важен каждый километр
Борьба за лидерство обостряется
Очередной титул Ангелины
Сохранить транзитные позиции
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Объединять эпохи и культуры
Человек, опередивший время
22 медали – в копилке страны
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Из разрозненных фрагментов создать единое целое
От политических деклараций – к конкретным действиям
Кубок мира в Фос-ду-Игуасу
Посадили тысячу деревьев
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимодействии государств – участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве в области производства и передачи зеленой энергии между Азербайджанской Республикой, Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан
В акимате Астаны заявили о полной готовности системы ЛРТ к запуску
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Ожидается строительство еще двух заводов
Триумфальный Кубок Победы
Дух романтики и героизма
Над городом плывет шашлычный дым
Школьная библиотека задает формат обучения
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Президента Монголии встретили в Акорде
Инклюзия как стратегический приоритет
К проактивному реагированию на киберугрозы
Годами в бегах
В Астане проходит Региональный экологический саммит
UFC анонсировал турнир с участием казахстанских бойцов
Субботнику дождь не помеха
Услышать голос Земли
Начинается сезон фонтанов
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

В Азербайджане будут выдавать электронные аттестаты в 9 и 1…
Масштабное шоу дронов устроили в честь «Евровидения - 2026»
В Шри-Ланке задержали 22 монаха с наркотиками свыше центнера
Два поезда столкнулись в Индонезии

