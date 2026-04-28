Лидеры стран Персидского залива встретятся в Саудовской Аравии на внеочередном совещании

Мероприятие состоится в Джидде, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Анадолу

Лидеры стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) соберутся в городе Джидда в Саудовской Аравии на внеочередное консультативное совещание, посвященное обсуждению ситуации в регионе.

Отмечается, что наследный принц шейх Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах вылетел в Джидду, где будет представлять делегацию от имени эмира Кувейта.

Согласно сообщениям СМИ стран Персидского залива, встреча проходит на фоне международных усилий по прекращению войны между США/Израилем и Ираном, а также параллельно с переговорными инициативами между Вашингтоном и Тегераном при посредничестве Пакистана.

Ожидается, что на встрече будут обсуждаться такие вопросы, как влияние текущей ситуации в регионе на безопасность и экономику, усилия по снижению напряженности, посредническая роль Пакистана в переговорах между США и Ираном, возможное закрытие Ормузского пролива, а также тема безопасности морского судоходства.

Кроме того, участники встречи обсудят меры реагирования на атаки, которым подверглись страны Персидского залива в ходе конфликта.

В состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива входят Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Бахрейн и Оман.