Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о прекращении своих полномочий

Нурсултан Назарбаев выступил перед народом Казахстана в эфире республиканских телеканалов, заявив, что снимает с себя полномочия президента, сообщает Kazpravda.kz
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"Дорогие казахстанцы, соотечественники, соратники. Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда в самые важные моменты в истории нашего государства, которое мы вместе строили. Но сегодняшнее мое обращение особое. Я принял для себя непростое для себя решение - сложить с себя полномочия Президента Республики Казахстан", - сказал Нурсултан Назарбаев.