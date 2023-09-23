Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства

Президент Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Хранителя двух святынь – Короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с Национальным днем Саудовской Аравии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды .

Фото: Акорда

«Сегодня Ваша страна является политически стабильным государством с устойчивой экономикой. Она признана авторитетным членом международного сообщества и служит примером для других стран на Ближнем Востоке. Желаю, чтобы под Вашим руководством Королевство добилось дальнейшего процветания и укрепления авторитета», – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Саудовская Аравия выступает надежным партнером Казахстана в Заливе, и выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и высоком уровне политического диалога.