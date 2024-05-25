Президент Казахстана скорбит в связи с кончиной академика Шарманова

Президент, Соболезнования
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Благодаря деятельности учёного, в стране были расширены горизонты науки о питании, налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами, отметил глава государства, передает Kazpravda.kz

Фото: Минздрав РК

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, президента Казахской академии питания, Қазақстанның Еңбек Ері Торегельды Шарманова.

«Торегельды Шарманович, посвятивший всю свою жизнь здоровью нации, был уникальной личностью. Он отдал все свои силы развитию отечественной медицины, был у истоков многих полезных и добрых начинаний. Благодаря его деятельности в Казахстане были значительно расширены горизонты науки о питании, было налажено сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и другими международными структурами. Он сформировал новую научную школу и воспитал целую плеяду учеников. Светлый образ Торегельды Шармановича навсегда останется в памяти нашего народа», – говорится в телеграмме.

Торегельды Шарманов скончался на 95-м году жизни.

На протяжении 12 лет он возглавлял министерство здравоохранения и создал непревзойденную систему первичной медико-санитарной помощи. С 1974 года являлся бессменным руководителем Казахской академии питания – одной из ведущих научных организаций страны.

Торегельды Шарманов был удостоен множества наград, включая звание Еңбек Ері - высшей степени отличия Республики Казахстан, присвоенной за выдающиеся достижения в социально-гуманитарной сфере и огромный вклад в развитие здравоохранения, а также высшую степень отличия Всемирной Организации Здравоохранения – премию Леона Бернара, что подчеркивает его исключительные заслуги на международной арене.

#Касым-Жомарт Токаев #соболезнования #кончина #Торегельды Шарманов

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