Президент: Каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы

Президент, Поручения, Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По его словам, госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость ускорения модернизации коммунально-энергетического сектора, передает Kazpravda.kz

- Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций Правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2.

Более десяти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы, - заявил президент.

В целом, по его словам, приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды. Это стало следствием ряда просчетов – больших и малых – отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов.

- Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов. В первую очередь тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры. Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере, - указал глава государства.

Также он отметил, что нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн.

- Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей. Этот процесс надо максимально упростить и автоматизировать. Правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением.

Нужно строить, прежде всего в крупных городах, заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением городов. Эта работа проводится неудовлетворительно. Электричество, отопление, вода, в целом, эффективное коммунальное хозяйство – базовые блага, доступность которых напрямую влияет на качество жизни граждан. Это серьезная, комплексная реформа, которая позволит поэтапно устранить все накопившиеся проблемы в этой сфере, - заключил Токаев.

#Токаев #поручение #проблемы #энергетика #отопление

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