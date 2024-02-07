Президент: Каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы

По его словам, госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость ускорения модернизации коммунально-энергетического сектора, передает Kazpravda.kz

- Обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов – одна из базовых функций Правительства и акиматов. Однако каждый отопительный сезон вскрывает одни и те же проблемы. Госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели отрасль до ее нынешнего состояния. Затягивается строительство парогазовой установки на Алматинской ТЭЦ-2. Более десяти лет (с 2012 года) не можем восстановить энергоблок на Экибастузской ГРЭС-1. Есть вопросы по своевременной реализации проекта расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2. Правительство в приоритетном порядке должно завершить в этом году модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. Следует также обеспечить ввод более 700 мегаватт дополнительной генерации. Переносы сроков уже недопустимы, - заявил президент.

В целом, по его словам, приходится констатировать, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла, воды. Это стало следствием ряда просчетов – больших и малых – отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов.

- Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов. В первую очередь тарифы должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры. Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере, - указал глава государства.

Также он отметил, что нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн.