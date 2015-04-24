Президент Кыргызстана принял отставку премьер-министра

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал Указ "Об отставке Премьер-министра и Правительства Кыргызской Республики", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
"Лицам, занимавшим должности Премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов Правительства, а также руководителей административных ведомств Кыргызской Республики, продолжить исполнение обязанностей членов Правительства и руководителей административных ведомств Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава Правительства Кыргызской Республики", – говорится в указе.
Джоомарт Оторбаев объявил о своей отставке
на заседании Парламента накануне, 23 апреля, после того, как депутаты признали деятельность Правительства за 2014 год удовлетворительной.
Оторбаев возглавлял Правительство с апреля 2014 года.
Как сообщили агентству Sputnik Кыргызстан
информированные источники в аппарате правительства, Оторбаев не намерен исполнять обязанности Премьера, а до избрания нового главы правительства исполнять обязанности будет первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев.