Президент наградил Олега Ли орденом "Барыс"

Глава государства подписал указ о награждении орденом "Барыс" ІІ степени Олега Ли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"За большой вклад в развитие театрального искусства наградить орденом "Барыс" ІІ степени Ли Олега Сафроновича – актера РГКП "Государственный республиканский корейский театр музыкальной комедии", - говорится в официальном документе.

Олег Ли Сафронович родился 4 мая 1942 года, Наманган Узбекской ССР. В 1969 году окончил Ташкентский энергетический институт, в 1975 - актерский факультет Казахской государственной консерватории имени Курмангазы.

Художественный руководитель и главный режиссер Республиканского корейского театра музыкальной комедии (Алматы). Заслуженный деятель искусств Республики Казахстан.

В своем творчестве режиссер коснулся сложнейших моментов в судьбе корейского народа. Он поставил спектакль под названием "Память" о том, как казахский народ принял корейцев на своей земле. Постановку очень хорошо приняли не только в Казахстане, но и в Южной Корее.