Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил победителей и подчеркнул, что они продемонстрировали всему миру непоколебимый дух казахских воинов и укрепили авторитет Казахстана на международной арене.

«Защищая честь страны, вы одержали блестящую победу на этом престижном турнире. Благодаря этому наш небесно-голубой флаг гордо взмыл ввысь, а слава нашей Родины приумножилась. Мы искренне гордимся вами! Турнир в Дубае, собравший более 100 элитных подразделений из 48 стран – это событие мирового масштаба. Не будет преувеличением сказать, что это были сложнейшие испытания: на протяжении пяти дней командам приходилось преодолевать тяжелейшие преграды на пределе человеческих возможностей. Наши бойцы проявили исключительную волю, безупречно выполнили боевые задачи и подтвердили высочайший уровень профессионализма. На такие состязания каждое государство направляет своих самых сильных воинов. В столь непростых условиях вы оправдали надежды соотечественников и доказали, что являетесь лучшими из лучших. Этот успех не случаен. Каждое достижение – плод железной дисциплины и неустанного труда. Каждая победа – яркое свидетельство тщательной тактической подготовки и отточенного мастерства. Как вы знаете, в прошлом году на турнире наши бойцы завоевали две серебряные медали. В этом году национальная сборная, на которую возлагались большие надежды, с честью продолжила этот победный путь. Команда «Kazakhstan C» стала абсолютным чемпионом. Это историческое достижение навсегда останется в летописи турнира. Пройдут годы, но ваши дети и все соотечественники, ставшие свидетелями триумфа, будут с гордостью вспоминать эти славные дни. Команда «Kazakhstan A» заняла почетное второе место. Это тоже великолепный результат, который воодушевил всех нас», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства особо отметил достижение женской сборной «Томирис».

«Наши прекрасные девушки продемонстрировали филигранное мастерство и волю к победе, став победительницами среди женщин. Отрадно, что все пять подразделений, защищавших честь Казахстана, вошли в топ-20 лучших команд. Это и есть пример истинного, созидательного патриотизма. Весь мир воочию убедился в силе наших сыновей и дочерей. Благодаря вашей безупречной тактической подготовке, исключительной энергии и слаженной командной работе мировое сообщество еще раз убедилось, что мы – смелая, стойкая и сильная духом нация. Выражаю искреннюю признательность вам, вашим тренерам и военному руководству», – сказал Президент.

Глава государства считает, что сотрудники специальных подразделений и военнослужащие всегда и везде должны быть примером строгой дисциплины, воинского профессионализма, готовности к решительным действиям для защиты интересов государства.

«Нынешняя сложная, нестабильная геополитическая обстановка требует разработки новых подходов к обеспечению безопасности государства, в том числе с точки зрения военно-технического оснащения нашей армии. Поэтому государство уделяет повышенное внимание комплексной модернизации и всестороннему технологическому переоснащению военно-силового блока. Ваш успех на этих соревнованиях – это результат системного развития силовых структур Казахстана, высокой моральной и физической подготовки военнослужащих. Уверен, ваше беззаветное служение нашей Родине, ваша верность присяге будут способствовать укреплению обороноспособности Казахстана», – полагает Президент.

Глава государства акцентировал внимание на том, что наша страна находится на пороге исторических перемен и напомнил, что 15 марта на всенародном референдуме граждане сделают свой выбор по новой Конституции.

«Это будет важнейшее решение, напрямую влияющее на судьбу страны. В проекте Основного закона закреплены незыблемые духовные и правовые ценности, укрепляющие наш суверенитет и государственность. Территориальная целостность Республики Казахстан, суверенитет, независимость, а также человек, его жизнь, права и свободы провозглашены высшими ценностями. Утверждено понятие ответственного и созидательного патриотизма. Идея Справедливого Казахстана, принцип «Закон и Порядок» нашли свое достойное место в новом проекте Конституции. Реализация всего этого на практике – наш общий гражданский долг. Новый Основной закон должен открыть путь к долгосрочному процветанию страны. Силовые структуры и спецподразделения должны быть опорой независимости и единства народа. У нас общая цель – передать потомкам Сильное и Передовое государство. Объединив усилия, мы обязательно выполним эту историческую миссию. Служение Родине – высшая честь. Этот путь выбирают только истинные патриоты и ответственные граждане. Уверен, вы и впредь будете безупречно стоять на страже национальных интересов», – подытожил Глава государства.

Указом Главы государства группа офицеров и военнослужащих, вернувшихся с победой с международных соревнований UAE SWAT Challenge-2026, награждена орденом «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы, медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» и Благодарностью Президента Республики Казахстан.

На церемонии награждения также выступили участники турнира UAE SWAT Challenge-2026 Нурсултан Сапаров, Дарина Билденова, Максим Бухметов и Наталья Местоева.