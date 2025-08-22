Президент – о Кыргызстане: У нас общая история, близкие традиции и мировоззрение

Президент
41

Президент Казахстана поблагодарил Садыра Жапарова за приглашение посетить с официальным визитом Кыргызскую Республику, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

– Убежден, что этот визит придаст новый импульс развитию дружественных отношений между двумя странами. Казахи и кыргызы – братские народы. У нас общая история, близкие традиции и мировоззрение. Испокон веков два народа живут в предгорьях Алатау в мире и согласии. Сегодня наше взаимодействие динамично развивается в духе стратегического партнерства. Мы упрочили политический диалог на всех уровнях, основанный на взаимном уважении. Успешно функционируют межгосударственные, межпарламентские, межправительственные советы, налажены межрегиональные связи. В целом, между Казахстаном и Кыргызстаном установлено прочное многогранное сотрудничество, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Садыр Жапаров поблагодарил Главу нашего государства за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Бишкек.

– Вас знают в Кыргызстане как выдающегося государственного деятеля и опытного дипломата международного уровня. Мы очень рады, что в последние годы при Вашей непосредственной поддержке двустороннее сотрудничество вышло на качественно новый уровень, а наши дружественные и братские отношения еще больше укрепились. Мы с особым уважением относимся к казахскому народу. Нас связывают общие исторические корни. Мы следуем заветам наших предков – Токтогула и Абая, Чингиза и Мухтара. Мы стремимся передать наше историческое наследие будущим поколениям. Со своей стороны выражаю готовность к дальнейшему развитию наших взаимоотношений. Наша главная сила – в солидарности и единстве двух стран, – подчеркнул Президент Кыргызстана.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы укрепления взаимодействия в политической, транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и цифровизации.

Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей. Также была рассмотрена региональная и международная повестка дня.

Глава нашего государства отметил значительный вклад Президента Кыргызстана в укрепление двусторонних отношений.

– Благодаря Вашей неустанной деятельности в Кыргызстане происходят позитивные изменения. Вы реализуете важные инициативы, направленные на повышение благосостояния народа. Ярким подтверждением этого служит рост экономики страны на 11,7% с начала года. Мы рады достижениям братского Кыргызстана и придаем большое значение дальнейшему укреплению сотрудничества, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

