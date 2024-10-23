Глава государства обозначил перспективы развития АПК

Об этом Касым-Жомарт Токаев рассказал на торжественной церемонии вручения государственных наград по случаю Дня Республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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– Данная отрасль является крайне важной с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности. Казахстан продолжит укреплять свою роль на мировом продовольственном рынке. На сегодняшний день кампания по уборке урожая завершилась. Выражаю искреннюю благодарность всем аграриям. Несмотря на весенние паводки, было собрано более 26 млн тонн зерна, что стало рекордным показателем. Конечно, реальная помощь, оказанная государством, способствовала достижению данных результатов. В этом году объем льготных кредитов на весеннюю посевную кампанию увеличился втрое. Дополнительные средства были выделены на лизинг сельскохозяйственной техники. В целом, в сфере сельского хозяйства планируется реализовать 865 проектов общей стоимостью 2,6 трлн тенге, – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил президент, на новые рельсы поставлена работа по поддержке предпринимательства. Это особенно важно, учитывая, что малый и средний бизнес обеспечивает рабочими местами почти половину экономически активного населения. Он напомнил, что в целях дальнейшего улучшения бизнес-климата и инвестиционной привлекательности страны в мае подписал Указ по либерализации экономики.

Отечественные предприниматели активно участвуют в реализации важных страновых проектов: строят школы, больницы и другие социальные объекты, инвестируют в развитие промышленности и инфраструктуры, поддерживают благотворительные инициативы. Это яркий показатель созидательного партнерства государства и бизнеса, зрелости и социальной ответственности наших бизнесменов, – сказал он.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, прямая задача правительства и акимов – оказывать всестороннюю поддержку бизнес-сообществу, не закрываться от предпринимателей, а конструктивно взаимодействовать с ними.