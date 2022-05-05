Свежий выпуск Президент ознакомился с работой университета 5 мая 2022 г. 1:00 Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University. Президент ознакомился с образовательной, научно-исследовательской деятельностью и стратегией дальнейшего развития высшего учебного заведения. Главе государства показали мастер-план развития кампуса, научных центров и лабораторий. Кроме того, была представлена презентация о проектах и программах в сферах науки, здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства, экологии и спорта, посредством которых университет вносит вклад в реализацию инициатив Президента. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о сотрудничестве университета с ведущими иностранными научно-образовательными центрами, о деятельности медицинского и инновационного кластеров, а также о стартап-проектах выпускников учебного заведения. Глава государства ознакомился с проектами Института умных систем и искусственного интеллекта и деятельностью Энергетической космической лаборатории. В ходе посещения Президент провел беседу со студентами и оставил памятную запись в книге почетных гостей университета, сообщила пресс-служба Главы государства.