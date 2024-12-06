Президент побеседовал с главой совета директоров компании Nebras Power

В ходе встречи были обсуждены перспективы инвестиционного сотрудничества в области возобновляемых источников энергии

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства принял председателя совета директоров компании Nebras Power Мохаммеда Нассера Аль-Хаджри, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент приветствовал недавнее подписание соглашения между холдингом Nebras Power и АО «Самұрық-Энерго» о строительстве Семипалатинской ГЭС мощностью 300 мегаватт.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил роль данного проекта в укреплении долгосрочного стратегического партнерства между Астаной и Дохой, подтвердив готовность правительства Казахстана оказать всестороннюю поддержку для его успешной реализации.

Президент сообщил, что к 2030 году Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергобалансе до 15 процентов.

В свою очередь Мохаммед Нассер Аль-Хаджри проинформировал президента об основных этапах реализации совместного проекта и отметил значительный потенциал Казахстана в сфере «зеленой» энергетике.