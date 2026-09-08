Токаев поздравил Президента Северной Македонии с Днем независимости

Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Северной Македонии
Касым-Жомарт Токаев поздравил Гордану Силяновску-Давкову с национальным праздником Республики Северная Македония – Днем независимости, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В телеграмме отмечено поступательное развитие двусторонних отношений, основанных на узах дружбы и взаимопонимания.
Президент Казахстана пожелал Гордане Силяновской-Давковой успехов в ее ответственной деятельности, а народу Северной Македонии – благополучия и процветания.