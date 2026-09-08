Токаев наградил Генсекретаря ВТО орденом «Достық»

Президент

Глава государства отметил значимую роль сотрудничества со Всемирной таможенной организацией по вопросам совершенствования законодательства и повышения эффективности таможенного администрирования в Казахстане

Фото: пресс-служба Президента РК

В Акорде состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации Иэном Сондерсом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента

Глава государства подчеркнул, что Казахстан прилагает значительные усилия в целях укрепления транспортных связей в Евразии и создания благоприятных условий для транзита грузов. Он также отметил, что РК последовательно развивает модель «умной границы», применяя цифровые решения для оптимизации таможенных процедур.

В свою очередь Иэн Сондерс высоко оценил поступательное развитие контактов между Всемирной таможенной организацией и Казахстаном, отметив значительный прогресс в совершенствовании таможенного администрирования, внедрение современных цифровых решений и укрепление институционального потенциала соответствующих органов.

Собеседники подтвердили приверженность дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества, которое успешно развивается на протяжении более 30 лет. Кроме того, состоялся обмен мнениями относительно новых вызовов и тенденций в мировой торговле. Отдельное внимание было уделено перспективам расширения торгово-экономических связей и укрепления транспортно-логистического потенциала региона Центральной Азии.

Касым-Жомарт Токаев наградил Генерального секретаря Всемирной таможенной организации Иэна Сондерса орденом «Достық» II степени за вклад в укрепление партнерства и дружбы.

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