Фото: Акорда

В ходе беседы, которая прошла на казахском языке, студенты рассказали Касым-Жомарту Токаеву, что в МГИМО изучают принципы дипломатии и открытости, изложенные в его трудах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Молодые люди также сообщили, что с большим интересом относятся к творчеству Абая Кунанбаева.

«Слова поэта о дружбе «Люби все человечество, как своих братьев» являются очень ценными. Мы верим, что Россия и Казахстан – два крыла вечной дружбы. Две страны и два народа связаны узами бескорыстной истинной дружбы», – сказал один из студентов.

Глава государства высоко оценил энтузиазм студентов в изучении казахского языка и пожелал им успехов.