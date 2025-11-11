Президент побеседовал со студентами МГИМО

Президент
118
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава государства высоко оценил энтузиазм студентов в изучении казахского языка и пожелал им успехов

Фото: Акорда

В ходе беседы, которая прошла на казахском языке, студенты рассказали Касым-Жомарту Токаеву, что в МГИМО изучают принципы дипломатии и открытости, изложенные в его трудах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Молодые люди также сообщили, что с большим интересом относятся к творчеству Абая Кунанбаева.

«Слова поэта о дружбе «Люби все человечество, как своих братьев» являются очень ценными. Мы верим, что Россия и Казахстан – два крыла вечной дружбы. Две страны и два народа связаны узами бескорыстной истинной дружбы», – сказал один из студентов.

Глава государства высоко оценил энтузиазм студентов в изучении казахского языка и пожелал им успехов.

«МГИМО – это престижный университет, который знают во всем мире. Сегодня Казахстан – суверенное государство. Уверен, что знания, которые вы получите в МГИМО, пригодятся вам. Чем больше знаешь о разных странах, тем более о Казахстане, который является естественным союзником России, тем лучше для вас с точки зрения устройства на работу, конкурентоспособности на глобальном и региональном уровнях», – отметил Президент.

