Президент подписал закон по вопросам развития финансового рынка

Указы и распоряжения,Банки и финансы
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Документ направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг, повышение конкуренции в банковском секторе и противодействие мошенничеству

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Блок поправок нацелен на либерализацию требований по открытию иностранных банков в Казахстане, а также упрощение разрешительных процедур для руководящих работников финансовых организаций.

Для либерализации требований для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Количество документов будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании.

Также законопроектом снижаются требования к активам иностранного банка при создании филиалов, с 20 млрд до 10 млрд долларов США для привлечения большего количества иностранных инвесторов.

Кроме того, расширяется перечень разрешенных видов деятельности для филиалов иностранных банков. Филиалам разрешается осуществлять обменные операции с иностранной валютой, кастодиальную деятельность, деятельность трансфер-агента, участвовать в синдицированном финансировании, выпускать платежные карточки.

В рамках совершенствования разрешительных процедур для руководящих работников исключается требование по наличию руководящего стажа для членов совета директоров банка, а также предлагается учитывать опыт работы в микрофинансовых организациях для кандидатов на руководящие позиции.

В закон также внесены дополнительные поправки:

1) вводится период «охлаждения» (24 часа) по потребительским беззалоговым онлайн-займам, сумма которых превышает сумму, определенную нормативно-правовым актом Агентства;

2) вводится требование по обязательному личному присутствию в отделении банка или МФО граждан, впервые обратившихся за получением кредита;

3) вводится требование по выдаче беззалоговых потребительских займов отдельным категориям граждан только после получения их согласия, оформленного через портал «электронного правительства»;

4) расширяются основания для списания мошеннических кредитов;

5) расширяется функционал и состав участников Антифрод-центра Национального банка;

6) расширяются полномочия банков по приостановлению расходных операций по банковскому счету/электронному кошельку на срок не более 5 рабочих дней при выявлении транзакций с признаками мошенничества;

7) банки наделяются полномочиями по отклонению операций и ограничению в обслуживании клиента, если он или его контрагент находятся в «черном списке» Антифрод-центра Национального банка.

Также внесены поправки, предусматривающие:

1) введение запрета на предоставление займов военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы;

2) защиту от взыскания третьих лиц благотворительной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации.

В целях совершенствования процедур восстановления платежеспособности и банкротства граждан в закон внесены следующие поправки:

1) исключение требования об обязательном проведении урегулирования задолженности перед кредитором до применения процедур внесудебного банкротства по договорам банковского займа (микрокредита), заключенным до 1 января 2025 года;

2) списание обязательств перед кредиторами в отношении заемщиков, признанных банкротами, сведения о которых не представлены в кредитные бюро в порядке, определенном Законом о кредитных бюро.

В целях развития рынка ценных бумаг внесены поправки, предусматривающие:

1) увеличение объема эмиссионных ценных бумаг, размещаемых на территории РК и (или) МФЦА при их реализации на территории иностранного государства;

2) наделение Ассоциации финанситов Казахстана статусом «профессиональной организации» и полномочиями для разработки Генерального финансового соглашения для совершения сделок по производным финансовым инструментам;

3) наделение центрального депозитария правом осуществления кастодиальной деятельности.

По инициативе Правительства также включены поправки, предусматривающие:

1) расширение видов деятельности банков и банковских холдингов и возможность их участия в капитале финтех-компаний;

2) механизм, порядок, условия трансграничного обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй;

3) уточнение функций и обязанностей Национального банка и Агентства в области макропруденциальной политики.

Текст закона публикуется в печати.

#закон #рынок #финансы #потребители

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