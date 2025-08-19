Президент посетил новое здание ДКНБ по городу Астане
Касым-Жомарту Токаеву показали, в каких условиях будут работать сотрудники
Глава государства осмотрел новое здание Департамента Комитета национальной безопасности по городу Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву представили оперативный центр, рабочие кабинеты сотрудников и специализированные служебные помещения, полностью отвечающие современным требованиям.
Президент дал положительную оценку проведенной работе по строительству нового здания, оснащенного необходимой материально-технической базой для обеспечения безопасности жителей столицы.