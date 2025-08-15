В ходе выступления на республиканской Августовской конференции учителей Президент Касым-Жомарт Токаев предложил внести поправки в Закон «О статусе педагога» для защиты прав преподавателей, сообщает Kazpravda.kz
«Вопрос защиты прав педагогов всегда должен быть в зоне особого внимания. В своем выступлении я уже говорил о том, что педагоги должны быть освобождены от занятий, не относящихся к их основной деятельности. Однако зачастую на местах власти грубо нарушают требования закона. Прокуратура должна пресекать подобные нарушения. Также считаю, что нецелесообразно за любой несчастный случай с участием детей сразу же наказывать учителей», - сказал Глава государства.
Как он заметил, если подобный инцидент произошел вне школы или из-за безответственности родителей, то педагог не должен нести ответственности за него.
«Директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области. Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы. Нельзя допустить, чтобы подобные случаи повторялись. Предлагаю внести поправки в Закон «О статусе педагога» для защиты прав учителей. Задача государства — максимально повысить авторитет и статус педагога в обществе», - продолжил Токаев.
Также он затронул еще один важный вопрос.
«Как вы знаете, в Мангистауской области были отмечены случаи отравления детей некачественными продуктами питания. После этого вопиющего происшествия министерство здравоохранения взяло на контроль качество школьного питания. Это очень правильное решение. В целом, сфера образования является стратегически важной для государства. Поэтому компетентные государственные органы должны быть активно вовлечены в ее развитие. В конце концов, благополучие детей, их здоровье и качественные знания напрямую предопределяют будущее Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев.