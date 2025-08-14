Президент принял акима области Жетісу

Президент
59

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах социально-экономического развития региона и планах на предстоящий период, передает Kazpravda.kz.со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Как сообщил аким области Бейбит Исабаев, в І полугодии 2025 года привлечено 178 млрд тенге инвестиций (рост – 29,5%). Cформирован инвестиционный портфель на 2025-2027 годы из 128 проектов на 2,6 трлн тенге с созданием 10,6 тыс. рабочих мест. В частности, запланировано строительство горно-обогатительного комбината, индустриального парка «Казахстанско-китайский международный промышленный город», завода по производству ветряных электростанций и международного грузопассажирского аэропорта.

Глава государства был проинформирован о развитии АПК. В этом году в области планируется собрать 540 тыс. тонн свеклы и произвести 78 тыс. тонн сахара.

Президенту было доложено о состоянии транспортно-логистического и транзитного потенциала региона, реализации инфраструктурных проектов, газификации населенных пунктов, а также о строительстве и ремонте социальной инфраструктуры.

Особое внимание в ходе встречи было уделено туристической сфере. Как сообщил Бейбит Исабаев, продолжается работа по обновлению инфраструктуры побережья Алаколя: завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Ушарал, в регионе продолжается обновление канализационных и электрических сетей.

Кроме того, разработан генплан туристско-рекреационной зоны «Балхаш», завершена реконструкция автодороги Лепсы – побережье озера Балхаш, реализуется проект по строительству инженерной инфраструктуры, до конца 2025 года будет завершена реконструкция автодороги Алматы – Усть-Каменогорск – Лепсы – Актогай.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность дальнейшего развития сахарной отрасли, обеспечения жителей природным газом, а также принятия мер по совершенствованию туристской инфраструктуры и созданию комфортных условий для туристов. Поручено держать на контроле готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к предстоящему отопительному сезону.

 
#президент #аким #Акорда

Популярное

Все
В режиме открытого неба
Оставили без квартир и денег
В Астане соберутся библиотекари со всего мира
Школа имени Абая готовится к новоселью
Стартовали республиканские командно-штабные учения «Қалқан-2025»
Убирают хлеб, заготавливают корма
Растет спрос на газ
Качество и сроки выполнения работ под строгим контролем
Оступившимся помогает служба пробации
Где родился Конек-Горбунок
Отходы дешевле купить... за границей
Юридические консультанты: от семейных споров до судебных тяжб
Агрохимия на страже урожайности
Более 5 тыс. человек покинули свои дома из-за пожаров в Испании
Минздрав призывает казахстанцев проходить ежегодные скрининги
Всегда на связи!
Знак уважения молодым талантам
Колокольная симфония
Попались, красавчики!
Главный принцип – человекоцентричность
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Незаконные постройки снесут в Уральске
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
Всеобщее декларирование в Казахстане: кого оно касается и что изменилось?
День строителя
Джей Ло в Алматы: что важно знать перед концертом
Этнический казах из Франции представил в Париже парфюм Kiz Jibek
Министр проверил обеспечение аграриев поливной водой
Акчулаков доложил Президенту о работе и планах Ассоциации инвесторов
На побережье Алаколя появится оздоровительный комплекс
Путин рассказал Токаеву об итогах беседы со спецпосланником Президента США
Пять бронзовых медалей завоевали казахстанки на молодежном ЧА по боксу
Продолжается активная борьба с кибермошенничеством
Участников свадебного кортежа наказали в Туркестанской области
Шаг в развитии местной экономики
Новый Налоговый кодекс: как государство снижает административную нагрузку на бизнес
Опубликованы имена обладателей государственных образовательных грантов
В Караганде подорожает проезд в автобусе
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Читайте также

Токаеву доложили о ситуации в правозащитной сфере
Токаев поздравил Премьер-министра Пакистана с Днем независи…
Президент вывел штаб по противодействию наркомании на прави…
Токаев провел заседание Совбеза

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]