Президент принял главу КМГ

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Глава государства принял председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Магзума Мирзагалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах операционной и финансовой деятельности компании за 2023 год. Согласно представленным данным, по ключевым производственным показателям «КазМунайГаз» достиг роста в сравнении с 2022 годом.

Президенту было доложено о развитии экспортных маршрутов казахстанской нефти. В частности, начаты поставки сырья в Германию и в направлении Азербайджана по нефтепроводу «Баку – Тбилиси – Джейхан», расширен танкерный флот совместно с партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов.

Главе государства была представлена информация об исполнении его поручений по увеличению производства товарного газа и обеспечению бесперебойных поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, а также привлечении инвестиций и развитии проектов нефтегазохимии.

Наряду с этим Магзум Мирзагалиев сообщил о прогрессе в реализации морского проекта «Каламкас-море, Хазар, Ауэзов» в казахстанском секторе Каспийского моря и программы геологоразведки национальной компании.

Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет о реализации социальных проектов в регионах присутствия компании. Так, президенту было доложено о завершении реконструкции магистрального водовода «Астрахань – Мангышлак» (I очередь) и начале строительства нового опреснительного завода для нужд города Жанаозена.

В завершение встречи глава государства дал ряд поручений по реализации инвестиционных проектов, поддержанию стабильности маршрутов углеводородного экспорта и расширению масштабов геологоразведочных работ. Президент отметил важность фокусирования деятельности нацкомпании на развитии нефтегазохимической отрасли.

#Токаев #встреча #КМГ

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