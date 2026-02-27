Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял посла Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джули Стаффт, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент с удовлетворением отметил текущую высокую динамику казахско-американского политического диалога на высшем уровне, способствующего укреплению многопланового сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Обсужден ход реализации наиболее важных договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Подчеркнута необходимость продолжения тесной координации на уровне профильных ведомств двух стран для достижения практических результатов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего взаимодействия в рамках Совета мира.

Посол США Джули Стаффт выразила глубокую признательность за активное участие и усилия Казахстана в продвижении благородных целей данной Организации.