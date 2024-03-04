Президент принял участие в церемонии принесения присяги председателем суда МФЦА

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В Акорде с участием Касым-Жомарта Токаева состоялась официальная церемония принесения присяги вновь назначенным председателем суда МФЦА лордом Яном Бернеттом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

В мероприятии приняли участие управляющий МФЦА Ренат Бектуров, председатель Международного арбитражного центра МФЦА Томас Крюммель, регистратор Суда МФЦА и руководитель аппарата Международного арбитражного центра Кристофер Кэмпбелл-Холт.

Открывая официальную церемонию, глава государства отметил значимую роль данного института в разрешении коммерческих споров.

– Международный финансовый центр «Астана» является важной площадкой, которой доверяют инвесторы. Ключевую роль в этом отношении играет Суд МФЦА, имеющий независимую судебную систему и соответствующий международным стандартам. Уважаемый лорд Бернетт, поздравляю Вас с назначением на эту ответственную должность. Считаю, что выбор Вашей кандидатуры вновь подтверждает приверженность судебной системы МФЦА принципам незыблемости, надежности и доверия, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также выразил благодарность бывшему председателю суда лорду Джонатану Мансу за усердное выполнение своих обязанностей и усилия по обеспечению справедливости и правосудия в каждом деле, рассмотренном в Суде МФЦА.

После церемонии глава государства обсудил с участниками мероприятия перспективы развития Суда МФЦА и Международного арбитражного центра как ключевых независимых институтов, способствующих повышению инвестиционной привлекательности страны.

Президент также подчеркнул важность внедрения лучших практик международного права в сфере разрешения споров, а также активного применения современных технологий, в том числе искусственного интеллекта.

 

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