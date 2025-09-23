В ходе переговоров был обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан и Люксембург традиционно поддерживают дружественные и конструктивные отношения.

Особое внимание было уделено развитию торгово-инвестиционного взаимодействия, а также перспективам реализации совместных инициатив в сферах цифровизации и финансовых технологий.

Собеседники в этих целях договорились активизировать контакты между бизнес-сообществами двух стран.