Президент провел ряд встреч с руководителями американских компаний

В рамках рабочего визита в США Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководством и представителями крупных компаний, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Так, Глава государства принял исполнительного директора U.S. International Development Finance Corporation (DFC) Бена Блэка. В ходе встречи с руководством авторитетного международного финансового института были обсуждены перспективы расширения инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов.

Президент отметил, что корпорация является важным партнером Казахстана в продвижении устойчивого развития и выразил готовность к углублению взаимодействия в различных секторах экономики.

В свою очередь Бен Блэк подчеркнул, что Президент Дональд Трамп и его администрация придают приоритетное значение укреплению тесного и взаимовыгодного сотрудничества с Казахстаном.  В этом контексте он особо отметил перспективы реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли, а также в сфере транспортно-транзитной инфраструктуры, подчеркнув их стратегическую значимость для расширения региональной и межрегиональной торговли.

Далее Глава государства принял исполнительного вице-президента Boeing Джеффа Шокки. В ходе беседы с руководством транснациональной корпорации Boeing, ведущего производителя авиационной, оборонной и космической техники, Президент отметил, что авиаперевозчики Air Astana, SCAT и Vietjet Qazaqstan заинтересованы в дальнейшем продвижении совместных проектов, имеющих ключевое значение для развития авиационной отрасли РК.

В этом контексте Касым-Жомарт Токаев приветствовал достижение соглашения между Air Astana и Boeing о поставке самолетов. В целях запуска прямого авиасообщения с США во втором полугодии ожидается прибытие в Казахстан воздушных судов типа Boeing 787 Dreamliner. Кроме того, авиакомпания SCAT планирует покупку дополнительных самолетов Boeing, а также изучает возможность открытия первого центра технического обслуживания и ремонта в аэропорту Шымкента в партнерстве с американской корпорацией.

В свою очередь Джефф Шокки поделился планами компании по цифровизации и высоко оценил транзитно-транспортные возможности Казахстана. Он отметил существующий потенциал для продуктивного сотрудничества в секторе грузовых авиаперевозок.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки отечественных специалистов для авиационной отрасли и перспективы развития парка грузовых самолетов в РК. 

Также Глава государства принял генерального директора Ashmore Group Марка Кумбса. В ходе встречи Касым-Жомарта Токаева и главы международной инвестиционной компании Ashmore Group Марка Кумбса были обсуждены вопросы реализации взаимовыгодных совместных проектов.

Президент был проинформирован о планах по строительству международной клиники в Казахстане в партнерстве с Ashmore Healthcare International и ТОО «Самрук-Казына Инвест» с привлечением медицинского оператора мирового уровня Mount Sinai Health System. Глава государства подчеркнул, что Правительство нашей страны готово оказать всестороннюю поддержку этому важному проекту.

В свою очередь Марк Кумбс отметил большой потенциал для сотрудничества в стратегических секторах экономики Казахстана. Он также рассказал о перспективах взаимодействия в рамках программы Открытого инвестиционного партнерства, направленной на развитие приоритетных и высокотехнологичных секторов экономики.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора компании Mars Пола Вайрауха. Глава государства приветствовал подписание инвестиционного соглашения между министерством сельского хозяйства Казахстана и компанией Mars на сумму порядка 180 млн долларов.

Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что это событие знаменует начало стратегически важного партнерства и отражает высокий уровень казахско-американского сотрудничества.

В рамках проекта компания Mars построит завод по производству кормов для домашних животных в городе Алатау, что обеспечит глубокую переработку агропромышленного сырья и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

В свою очередь Пол Вайраух поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за поддержку в реализации взаимовыгодного инвестиционного соглашения. По словам главы компании, эта инициатива станет для Mars отличной платформой для расширения производства и рынка сбыта в Центральной Азии и соседних регионах.

 

 

