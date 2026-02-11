Президент провел совещание по вопросам защиты прав граждан и обеспечения общественного порядка

Президент
Айман Аманжолова
Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание с участием руководства Администрации Президента, Совета Безопасности и правоохранительных органов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В ходе совещания были рассмотрены вопросы защиты законных прав граждан нашей страны и обеспечения общественного порядка в соответствии с концепцией «Закон и Порядок».

Президент также проинформировал участников совещания об итогах работы Конституционной комиссии над проектом новой Конституции Республики Казахстан.

