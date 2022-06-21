Президент провел встречу с гендиректором компании UPL Limited

Глава государства провел встречу с генеральным директором компании UPL Limited Джай Шроффом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности и перспективах развития UPL Limited.

Джай Шрофф рассказал Главе государства о применении современных подходов в сельскохозяйственной сфере, обеспечении конкурентных преимуществ для селькохозяйственной продукции, а также использовании новейших технологий посева и обработки почвы.

Сегодня продукция UPL Limited продается более чем в 150 странах мира. Агробизнес является основным источником дохода компании и включает в себя производство и сбыт традиционных агрохимических продуктов, а также других сопутствующих сельскохозяйственных товаров.